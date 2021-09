Handanovic varning inför stormötet: "Kan göra mål så fort de får bollen"

Inter har inlett Serie A med att ta sju poäng på tre matcher. Idag ställs de mot Real Madrid hemma i Milano, en match som Handanovic ser fram emot.

- Vi mötte dem förra året och vet hur vi ska spela för att slå dem. Tyvärr förlorade vi båda matcherna mot dem förra året men vi har mer erfarenhet nu.

Real Madrid har öst in mål under inledningen av La Liga med 13 mål på fyra matcher. Just offensiven är något som 37-åringen lyfter fram som Real Madrids främsta styrka.

- Jag har sett nästan alla Real Madrids matcher och de är i utmärkt form. Så fort de får bollen kan de göra mål. Deras fronttrio är bra och vi måste se upp med dem.

Matchstart är 21.00 och den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.