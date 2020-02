Här är siffrorna som gör Haaland unik: "Inte mänsklig"

I januari lyckades Borussia Dortmund knyta till sig Erling Braut Haaland, som köptes loss från Red Bull Salzburg i Österrike. Och den tyska jätten lär inte ha ångrat värvningen. Under tisdagen gjorde norrmannen två mål i 2-1-segern över Paris Saint-Germain i Champions Leagues åttondelsfinal, vilket gör att han nätat elva gånger på sju matcher för Dortmund.

Totalt sett har 19-åringen gjort 39 tävlingsmål den här säsongen.

Och häng med nu, för efter succén mot PSG är Haaland unik på många olika sätt. Statistiktjänsten Opta slår fast att forwardens framfart är speciell på följande sätt:

* Haaland är den första Dortmund-spelaren att göra mål i sin Bundesliga-, tyska cup- och Champions League-debut.

* Han har lyckats göra nå tio Champions League-mål på bara sju framträdanden i turneringen, totalt. Det är fyra gånger (!) så snabbt som någon annan spelare tidigare gjort.

* Norrmannen är den förste tonåringen att göra tio Champions League-mål i en och samma säsong.

* Han är en av fem spelare som gjort tio mål i en Europa-cup under en och samma säsong.

* Inte sedan 1963 har en spelare i en Bundesliga-klubb gjort elva mål på sina sju första tävlingsmatcher i laget.

På Twitter skriver Opta "anmärkningsvärt", "löjligt" och "ostoppbar" om Haaland.

Vidare går det att konstatera att Haaland gjort fler mål i Champions League den här säsongen än hela Atletico Madrid har gjort. Spanjorerna har lyckats näta vid nio tillfällen. Precis som Barcelona, som dock har en match mindre spelad än Atletico.

Huvudpersonen själv har, efter matchen mot PSG, citerat och vidarebefordrat följande inlägg från journalisten Fabrizio Romano (Sky och Guardian) till sina följare:

"Haaland är inte mänsklig".

10 – Erling Haaland has scored 10 Champions League goals in just seven appearances, reaching the tally four games quicker than any other player in the competition’s history. Ridiculous. pic.twitter.com/OPXGPjl7MG