Helengelska finaler i Europa – detta händer med CL-platserna

Det blir två helengelska finaler då Champions League och Europa League avgörs senare i år. Det är första gången ett och samma land lägger vantarna på alla fyra finalplatser. Ett antal gånger har ett land haft tre av fyra platser, senaste gången 2016 då Real Madrid mötte Atletico Madrid i CL-final och Sevilla tog sig till Europa League-final mot Liverpool.

Så vad händer då med CL-platserna till nästa säsong? Bloggen Uefaranken har tidigare skrivit om de möjliga utfallen och även brittiska BBC går i dag igenom läget i England.

I England är sedan tidigare Manchester City, Liverpool och Chelsea klart för Champions League nästa säsong. Även Tottenham kommer, om inget oförutsett händer, spela i turneringen nästa år oavsett hur det går i finalen. Laget är med en omgång kvar tre poäng och åtta plusmål bättre än rivalen Arsenal som är femma.

Tottenham eller Liverpool kommer vinna Champions League vilket innebär att de då kvalificerat sig till turneringen både via ligaplaceringen och turneringensvinsten och att en "biljett" blir ledig. Det innebär dock inte att England per automatik får fem lag i CL – i Uefas regeldokument för turneringen går att läsa att den lediga platsen i stället går till den elfterankade nationens ligavinnare. I det här fallet kan därför Red Bull Salzburg från Österrike börja planera för nästa års turnering genom en direktplats till gruppspelet. Man slipper alltså kvala. Om då inte Tottenham vinner Champions League och samtidigt på något mirakulöst sätt tappar sin fjärdeplats till Arsenal. Då går Spurs i stället till CL via sin seger i turneringen.

England kan dock få fem lag i turneringen, men bara om ett lag som slutar utanför topp fyra vinner någon av turneringarna. Det vill säga om Arsenal vinner Europa League och slutar utanför topp fyra, eller om Tottenham vinner Champions League och mot förmodan tappar sin topp-fyra plats. Chelsea är som sagt garanterat en CL-plats oavsett utfall.

Arsenal kan alltså inte förlora EL-finalen och samtidigt sluta femma i ligan om man vill spela i CL nästa säsong.

Om Chelsea vinner Europa League betyder även det att en det blir en lucka. I det fallet innebär det i sin tur att det lag som slutar trea i den femterankade nationens liga (Frankrike) får en direktplats. Just nu ligger Lyon på den platsen, men även Saint-Etienne har möjligheten.

Vad gäller allsvenskan är det som bekant bara vinnaren (AIK) som har chansen att få spela Champions League nästa säsong. Gnaget går in i den första kvalrundan. Vad gäller Europa League är det IFK Norrköping och Malmö FF som kvalar för svensk del. Även de går in i den första kvalrundan.