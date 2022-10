"Henkes" sågning i Atlético Madrids CL-flopp

Atlético Madrid behövde vinna mot Bayer Leverkusen för att ha chans att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League.

Men nu är fiaskot ett faktum.

I den nionde minuten gjorde Moussa Diaby 1-0 för Leverkusen.

Men Atlético Madrid kom tillbaka och kvitterade genom Yannick Carrasco i den 22:a minuten.

Bayer Leverkusen tog dock ledningen på nytt. Chelsealånet Callum Hudson-Odoi dundrade in 2-1 i den 29:e minuten. Målet föregicks av en tabbe av Angel Correa - som tappade bollen i ett farligt läge. Han sågas för sitt agerande.

- Det är no, no. Big no, no, som man brukar säga. Det leder till det här målet. Det förklarar sig självt, säger Henrik "Henke" Larsson i C Mores och Telias Champions League-studio.

ANNONS

- Ingen rolig videogenomgång för honom i morgon, säger C More och Telia-expertkommentatorn Kim Källström.

2-1 var ställningen i paus. Precis efter halvtid kvitterade Atlético Madrid på nytt genom Rodrigo De Paul.

Matchen slutade 2-2 efter ett par vansinniga slutminuter. Atlético Madrid fick en straff efter VAR-kaos. Yannick Carrasco brände den och på returen hade huvudstadslaget en boll i ribban och ett avslut precis över ribban. Därefter var det avblåst.

Hasse Backe sågar belgarens straff.

- Vad är det för straff Carrasco slår? Han måste varit ett totalt psykfall på vägen fram, tänkt på alla miljoner för att ta Atletico vidare. Mitt på, säger C More och Telia-expertkommentatorn Hasse Backe.

Krysset innebär att både Bayer Leverkusen och Atlético Madrid är utslagna. Lagen får istället försöka knipa en Europa League-plats i den sista gruppspelsomgången.

ANNONS

Lagen som avancerar från gruppen är Porto och Club Brügge.

Startelvor:

Atletico Madrid: Oblak - Molina, Gimenez, Hermoso, Reinildo - Correa, Kondogbia, Witsel, Carrasco - Morata, Griezmann.

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Bakker - Amiri, Andrich - Diaby, Hlozek, Hudson-Odoi.