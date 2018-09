Insamlingsprojektet pressar Uefa: "Tycker man kan åstadkomma något bättre"

Förra året startade Sigma Group projektet Segerpotten, vars syfte var att samla ihop pengar till den damallsvenska segraren. Sedan gick även EFD ut med att de kommer bidra med 200 000 kronor till årets segrare.

Nu har Segerpotten planerat ett budskap till Champions League-matcherna för Rosengård och Linköping. Under morgondagens matcher kommer budskapet ”When we play we play for change” att stå på bägge arenorna.

- Grundbuskapet är att vi tycker att man kan åstadkomma något bättre där tjejerna får under 0,5 procents ersättning av vad herrarna får, säger Sigmas Johan Glennmo till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Personligen tycker jag att man kan ha så stora skillnader och skylla på marknaden. Det är något annat som inte lirar ordentligt. Budskapet imorgon är “When we play we play for change”. Vi får ta tillfällena i akt när det är lite surr runt damfotbollen att lyfta fram de här frågorna. Det är svårt att nå fram annars.

Segerpotten vill lyfta orättvisorna mellan herrarna och damernas Champions League. För klubbarna i Champions League kan turneringen bli en förlustaffär och Johan Glennmo menar att Rosengård behöver avancera ett par omgångar för att Rosengård ska kunna gå jämt ut ekonomiskt. Detta trots att det ekonomiska stödet dubblerats från förra året.

- Det görs framsteg, det är inte det. Det är fantastiskt att man lyckats dubbla det. Man borde kunna göra mer, säger Glennmo.

I förra veckan gick storsponsorn för damallsvenskan Obos ut och sa att företaget skulle ersätta de damallsvenska klubbarna för spelare som medverkar i VM. Glennmo välkomnar initiativet men menar samtidigt att det i grunden inte ska behövas.

- Jag tycker att det är bra, men det är inte helt rätt att en sponsor ska gå in och ge ersättning, det borde Fifa göra. Men det är ett fint initiativ.

Förhoppningen med budskapet på morgondagens matchen är att lyfta frågan och på sikt jämna ut klyftorna mellan ersättningarna för dam och herrfotboll.

- Jag ser ju att det är ännu viktigare att vi får diskussion om de här frågorna, vilket vi försöker göra genom segerpotten, så att det skrivs mer om grejerna. Sen kan man ha åsikter att ha åsikter om vad som är rätt och fel, men det är livsfarligt om man lutar sig tillbaka och tycker att vi är på rätt väg. Utan det behövs mer, absolut.

Vad hoppas ni kunna få för effekt med budskapet?

- Kortsiktigt att man för debatten vidare. På längre sikt hoppas jag att vi kommer vara en liten del, men en del, i att det blir bättre förhållande på Uefa och Fifa-nivå när det gäller ersättningar och prispengar.

Är det realistiskt att tro att ersättningarna kommer att ändras och bli mer jämställda?

- De har ju dubblat det till i år, så det går ju. Sen när det är en väldigt låg nivå så är det ju enklare att dubbla. Men är man realist så tror jag att samhället rör sig i den här riktningen. Jag tror att det är svårt att stå emot om det är det som är ambitionen (för Fifa och Uefa). På sikt kommer det att förändras, det är jag helt säker på. Det man vill hjälpa till att bidra med är att det går snabbare.