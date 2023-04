Inter-stjärnor i bråk på träning - dagen före CL-returen

Inter slog i förra veckan Benfica med 2-0 på bortaplan i första kvartsfinalmötet i Champions League. På onsdag spelas returen i Milano, och inför matchen har Inter alltså ett bra läge för avancemang till semifinal i turneringen.

Under tisdagen, dagen före returen, hamnade två Inter-stjärnor i bråk.

Tuttomercatoweb rapporterar att målvakten Andre Onana kom sent in i en duell med mittfältaren Marcelo Brozovic under en uppvärmningsövning, vilket fick Brozovic att putta på Onana och skrika åt målvakten. Danilo D'Ambrosio och Romelu Lukaku kom därefter snabbt emellan, vilket gjorde att det lugnade ner sig.

Inter har under senaste tiden haft det tufft i Serie A, då den italienska storklubben har fem raka matcher utan seger i ligan. I helgen blev det förlust mot Monza på hemmaplan.

