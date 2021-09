JUST NU: Ajax-forwardens stora målshow - fyramålsskytt(!)

Sporting Lissabon ställdes under onsdagen mot Ajax hemma på Estádio José Alvalade i Champions League-gruppspelet. Med i gästernas startelva fanns bland annat klubblegendaren Daley Blind och tidigare West Ham-anfallaren Sébastien Haller.

Och det var just Haller som skulle komma att göra ledningsmålet när Ajax fick en drömstart. Antony sköt ett skott som tog i stolpen och på returen höll sig forwarden framme och kunde nicka in 0-1 redan efter 68 sekunder.

Sju minuter senare utökade Ajax ledningen till 0-2. Antony tog sig in i straffområdet på nytt och slog ett lågt inlägg in framför mål, där fanns Sébastien Haller som enkelt kunde rulla in sin andra fullträff för kvällen. Haller blev därmed historisk, han är nämligen den Champions League-debutant som snabbast har blivit tvåmålsskytt.

Sporting spelade upp sig framför sin hemmapublik efter baklängesmålen. Portugiserna tog över mer av bollinnehavet, vilket till slut gav utdelning. Efter dryga halvtimmen spelad kom Paulinho först på en djupledsboll och från snäv vinkel kunde han skjuta in 1-2 bakom Remko Pasveer i gästernas mål. Ett skott som inte såg otagbart ut för Ajax-målvakten.

Ajax svarade dock omgående. Bara drygt fem minuter efter hemmalagets reducering bröt nyförvärvet Steven Berghuis igenom Sporting-försvaret och rullade in 1-3.

Hela fem mål i första halvlek, men det fanns ingenting som tydde på att måltakten skulle avta - för något av lagen. Andra halvlek var nämligen bara 90 sekunder gammal när publiken på Estádio José Alvalade trodde att Paulinho hade nickat in reduceringen, men efter VAR-granskning dömdes målet bort.

I stället var det Ajax som utökade sin ledning på nytt. Den för kvällen stekhete Sébastien Haller kom först på ett inlägg och fullbordade sitt hattrick.

Hallers målshow var inte slut där. Med dryga halvtimmen kvar att spela gjorde forwarden sitt fjärde mål för kvällen då han fri med målvakten placerade in 1-5 till Ajax.

Startelvor:

Sporting: Adán - Neto, Inácio, Feddel - Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre - Cabral, Fernandes, Santos.

Ajax: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Álvarez, Berghuis, Gravenberch - Antony, Haller, Tadic.

