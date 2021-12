JUST NU: Greenwood ger United ledningen med konstspark - Elanga med i förarbetet

Inför den avslutande gruppspelsomgången är Manchester United redan klart för Champions League-slutspel som gruppetta. Under onsdagskvällen tar man emot jumbon Young Boys på Old Trafford - och då väljer nye tränaren Ralf Rangnick att rotera rejält i startelvan.

Tysken byter nämligen ut hela elvan jämfört med senaste matchen mot Crystal Palace i ligan. Förtroende från start får bland annat svenske talangen Anthony Elanga, 19, som därmed får göra debut i CL-sammanhang. Även Donny van de Beek och Amad Diallo finns med i Uniteds elva.

- För mig är det här en perfekt möjlighet att få se dem i en tävlingsmatch. Det är ett starkt lag och alla får spela på sin bästa position, så jag ser fram emot att få se de här spelarna på planen i dag, säger Ralf Rangnick om sin laguttagning i Telia och C Mores sändning.

ANNONS

Hemma på Old Trafford fick Manchester United en drömstart. Nio minuter var spelat när Anthony Elanga hittade ut till Luke Shaw på vänsterkanten, varpå Shaw slog ett inlägg till Mason Greenwood som cykelsparkade in 1-0.

Startelvor:

Manchester United: Henderson - Wan-Bissaka, Bailly, Matic, Shaw - Diallo, Van de Beek, Lingard, Mata - Greenwood, Elanga.

Young Boys: Faivre - Maceiras, Lustenberger, Camara, Lefort - Aebischer, Martins, Rieder - Elia, Siebatcheu, Ngamaleu.

Manchester United-Young Boys streamas på Telia och C More med avspark 21.00. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.