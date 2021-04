JUST NU: Benzema kvitterar för Real

När startelvorna presenterades stod det klart att Eden Hazard, en av Real Madrids största stjärnor, inledde på bänken.

Knappt tio minuter in i matchen fick Timo Werner ett jätteläge att ge Chelsea ledningen. På ett inspel från Mason Mount nickade Christian Pulisic fram Timo Werner som fick ett jätteläge att ge bortalaget ledningen från bara ett par meters avstånd. Men forwardens avslut gick mitt på Thibaut Courtois i Reals mål och belgaren kunde rädda skottet.

Bara ett par minuter efter Werners chans skapade Chelsea ytterligare ett läge och denna gång blev det mål. Pulisic drog i väg i djupled och efter att ha hållit i bollen och kyligt rundat Courtois i Reals mål satte amerikanen dit 1-0 för Londonlaget.

En knapp halvtimme in i matchen kvitterade Real Madrid. Efter ett inlägg nickade Casemiro in bollen centralt i straffområdet där Karim Benzema tog ner bollen och med en vacker volley tryckte in 1-1-målet.

Lagens startelvor:

Real Madrid: Courtois - Militao, Varane, Nacho - Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo - Benzema, Vinicius Junior

Chelsea: Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Pulisic, Werner, Mount