JUST NU: Efter Bayerns drömminuter - Kane med viktig reducering

Tungviktsmöte väntade i London när Tottenham gästades av Bayern München. Bayern inledde Champions League-säsongen med att vinna enkelt hemma mot Crvena Zvezda med 3-0. Tottenham i sin tur spelade 2-2 mot Olympiacos.

Kvällens match inleddes med full fart från start. Redan i den andra minuten fick Serge Gnabry en väldigt fin möjlighet då han tog sig in centralt och avslutade ett lågt skott just utanför straffområdet. Avslutet tvingade Spurs-målvakten Hugo Lloris till en fin räddning.

Minuten senare fick Heung-Min Son ett liknande läge men från närmare avstånd. Fint framspelad av Tanguy Ndombélé sköt sydkoreanen ett lågt skott som Manuel Neuer i sin tur styrde undan.

I nionde minuten var duon framme igen men denna gången var avslutet svagare från Son. Men tredje gången gillt skulle bollen leta sig in i mål. Son tog sin in i höger del av straffområdet och sköt ett lågt skott som gick in i bortre hörnet och en kraftfull anstormning av Tottenham hade resulterat i en ledning med tolv minuter spelade.

Men glädjen blev kortvarig, bara tre minuter närmare bestämt. Denna gång fick Lloris se sig besegrad efter att Joshua Kimmich fått för mycket tid utanför straffområdet. Tysken siktade in sig och sköt vackert in kvitteringmålet utom räckhåll för Lloris.

Det var en galen inledning av första halvlek och Tottenham var nära ett nytt ledningsmål då Neuer kom fel i en situation, Kane rundade målvakten men avslutet räddades just framför mållinjen.

I 26:e minuten var det Ndombélés tur att stoppas av Neuer. Efter en fint anfall spelades bollen in i straffområdet och fransmannen fick till ett riktigt bra avslut men Neuer fick något finger på bollen.

Efter den underhållande matchinledningen minskade chanserna en aning även om matchen innehöll bra spel. Då alla trodde att ett oavgjort resultat var på väg in i halvtidsvilan gjorde Bayern München en sista anstormning.

Ndombélé försökte i straffområdet ta med sig bollen vilket ledde till flera dueller och bollen gick till Lewandowski, den rutinerade anfallaren vände runt och sköt distinkt in 2-1 till gästerna.

I 52:a minuten hamnade fjolårets Champions League-finalister i rejält brygga. Detta efter att den tidigare Arsenal-spelaren Gnabry som tidigare i matchen haft en bra möjlighet stod för en soloräd. Ingen Tottenham-spelare kunde fånga in honom och sköt distinkt in 3-1.

Bara minuten senare blev han på nytt målskytt, detta efter stort slarv från Tottenham, bollen spelades ut till Gnabry som via högerstolpe sköt in 4-1. Tunga minuter minst sagt för hemmalaget.

Men Tottenham skulle reducera, och detta på straff. Från elva meter var Harry Kane säker även om Neuer gick åt rätt håll. Hela 4-2 till Bayern München med mindre än 30 minuter kvar av matchen.

Några minuter senare hoppade Christian Eriksen in och dansken var inte sen med ett skott utifrån men Neuer visade sin klass genom en bra räddning.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Verthongen, Rose - Sissoko, Winks, Ndombélé - Alli, Kane, Son

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski