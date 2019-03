JUST NU: Juve nära drömstart - men Chiellinis mål inte godkänt

Juventus gick in till returmötet med Atletico med kniven mot strupen, i och med gästernas 2-0-ledning från det första mötet. Den italienska klubben var dock nära att få en riktig drömstart. Giorgio Chiellini satte bollen i nät efter hörna, men domaren bedömde att det skulle vara frispark för Atletico efter att Cristiano Ronaldo kommit sent in i duellen med målvakten Jan Oblak, som föregick målet.

Flera spelare i Juventus var framme och protesterade, men det hjälpte föga.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Can, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic - Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak- Arias, Giménez, Godín, Juanfran - Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar - Griezmann, Morata