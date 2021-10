JUST NU: Kulusevski går mot hjälterollen - nickar in 1-0 med fem minuter kvar

Juventus ledde Grupp H efter full pott på de inledande två matcher inför onsdagens Champions League-omgång. Italienarna hade besegrat Malmö FF och Chelsea - och under onsdagen väntade Zenit Sankt Petersburg på bortaplan i den tredje matchen. Zenit, i sin tur, låg på tredjeplats efter att ha besegrat Malmö FF på hemmaplan senast.

Men det var ingen sprudlande tillställning på Gazprom Arena. Den första halvleken innehåll i stort sett bara en rejäl målchans och det var när Zenits brasse Claudinho drog till från distans i den 18:e minuten, men Juventus målvakt Wojiech Szczesny lyckades parera skottet.

0-0 stod sig in i halvtid och i inledningen av den andra halvleken var Juventus först med att skapa den första målchansen. Amerikanen Weston McKennie fick en pass i Zenits straffområde och kom till avslut mot den högra stolpen. Men Stanislav Kritsyuk i Zenit-målet stod för en fin räddning.

Med timmen spelad fick äntligen Dejan Kuluseveski äntra planen. Svensken klev in samtidigt som Federico Bernadeschi fick kliva av - och det bytet skulle Juventus få utdelning från. Med endast tre minuter kvar att spela, i den 87:e minuten, dök Kulusevski upp på ett inlägg från ytterbacken Mattia Di Sciglio och nickade in 1-0 via stolpen.

Startelvor:

Zenit: Kritsyuk - Karavaev, Christiakov, Lovren, Rakitskyy - Wendel, Barrios, Douglas Santos - Malcom, Dzyuba, Claudinho.

Juventus: Szczesny - De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Locatelli, Bentancur, McKennie - Chiesa, Morata, Bernadeschi.

Avspark är 21:00 hos Telia och C More, sändningsstart är 20:45.