JUST NU: Leao ger Milan ledningen - Kessié utvisad kort efter

Efter ett tungt nederlag mot Liverpool i den första omgången var Milan ute efter sina första poäng i Champions League-spelet, då man återvänt till tävlingen för första gången på sju år. Nästa möjlighet att göra det? När Atletico Madrid gästade San Siro under tisdagskvällen. Ett Atletico som spelade 0-0 mot Porto i premiären hemma på Wanda Metropolitano i Madrid.

Matchens första riktigt stora målchans kom efter 19 minuter när Ante Rebic blev frispelad en mot en med Atletico-målvakten Jan Oblak. Kroaten försökte placera in bollen, men Oblak styrde ut bollen till en Milan-hörna.

Men Milan skulle ta ledningen kort därefter. Brahim Diaz spelade fram Rafael Leao vid straffområdeskanten - varpå portugisen tog emot och avslutade distinkt. Bollen letade sig igenom Atletico-försvaret in i nätmaskorna i den bortre delen av målet till 1-0 Milan.

Därefter hände det som inte fick hända, dock. I den 29:e minuten gick den redan kortbelastade Franck Kessié in för hårt i hälarna på Atletico-mittfältaren Marcos Llorente, varpå den sistnämde föll till marken i smärtor. Domaren tvekade inte en sekund, utan räckte direkt upp det gula kortet som innebar rött kort för Kessié.

- Tufft andra gult kort tycker jag, även om han kommer in sent, säger Telia och C Mores expert Marcelo Fernandez.

Startelvor:

Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leao - Rebic.

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso - Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco - Suarez, Correa.

Matchen streamas på Telia och C More med avspark 21:00. Sändningsstart var 20:45.