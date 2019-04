JUST NU: Mardrömsstart för United - Suarez ger Barça ledningen

Manchester United tog i kväll emot Barcelona i det första kvartsfinalmötet i Champions League på Old Trafford. Svenske landslagsmannen Victor Nilsson Lindelöf spelade från start, men fick i likhet med sina lagkamrater en tuff start på matchen.

Barcelona tog redan efter 13 minuter ledningen i matchen. Lionel Messi tog sig in i straffområdet och satte in bollen i sidled till Luis Suarez som nickade in bollen i mål. Till en början såg målet inte ut att bli godkänt, då linjedomaren Gianluca Rocchi pratade med VAR, så valde han att godkänna målet.

Barcelona fortsatte därefter att ösa på framåt och var bland annat nära 2-0 i slutet av andra halvlek, när Philippe Coutinho pressade David De Gea till en benparad.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Young, Smalling, Nilsson Lindelöf, Shaw - Dalot, McTominay, Fred, Pogba - Lukaku, Rashford.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho.