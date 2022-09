JUST NU: Milan utökar efter fint samarbete

Milan lyckades bara få med sig ett 1-1-resultat mot RB Salzburg i förra veckan, och var under onsdagen ute efter sin första trepoängare i grupp E när Dinamo Zagreb kom på besök till San Siro. Ett Dinamo Zagreb som besegrade Chelsea (1-0) på hemmaplan parallellt med Salzburg-Milan och toppade gruppen.

När startelvorna släpptes inför avspark stod det klart att Stefano Pioli gjorde fyra ändringar från Milans 2-1-seger mot Sampdoria i helgen. Simon Kjaer, Tomasso Pobega, Junior Messias och Charles De Ketelaere utgick och in i deras ställe kom Fikayo Tomori, Ismael Bennacer, Alexis Saelemakers och Brahim Diaz.

När matchen gick igång var det jämnt under de första 25 minuterna. Lagen delade på bollinnehavet, medan Milan hade någon vassare chans.

I den 21:a minuten lyckades Brahim Diaz frispela Rafael Leão i djupled. Dessvärre för portugisen hann en Dinamo-försvarare ikapp honom i sista stund och fick ut bollen till hörna i avslutsmomentet.

Kort efter Leãos läge fick Dinamo sitt bästa läge. Högerbacken Sadegh Moharrami fick bollen på sin kant, gjorde bort Theo Hernandez och tog sedan avslut - som hamnade i burgaveln.

Men till slut, precis innan halvtid, kom målet och det var Milan som gjorde det. Josip Sutala gjorde ner Leão i eget straffområde och domaren pekade på straffpunkten. Giroud klev fram för att förvalta straffen, skickade Livakovic åt fel håll och satte 1-0 till Milan.

Två minuter in i den andra halvleken hade hemmalaget sedan kvitterat. Leão avancerade på vänsterkanten ner mot kortlinjen, innan han slutligen lyfte in ett inlägg i Dinamos straffområde. Vid straffpunkten stormade Alexis Saelemaekers fram och nickade in 2-0-målet.

Men drygt tio minuter efter 2-0-målet hade Dinamo reducerat och fått liv i matchen. Mirslav Orsic, som sänkte Chelsea förra veckan, trocklade sig igenom Milan-försvaret med hjälp av anfallskollegan Bruno Petkovic och sköt in 2-1 från nära håll. En stark individuell prestation.

Startelvor:

Milan: Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Diaz, Leão - Giroud.

Dinamo Zagreb: Livakovic - Moharrami, Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic - Ademi, Misic, Ivanusec - Orsic, Petkovic.

Matchen kan ses hos Telia och C More, med sändningsstart 18.30.