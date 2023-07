JUST NU: Så startar Häcken i Champions League-kvalet

BK Häcken tar under onsdagskvällen emot walesiska The New Saints på hemmaplan i första kvalomgången till gruppspelet i Champions League. Häcken besegrade i lördags AIK på bortaplan, och kommer därmed in med gott självförtroende till kvällens match.

Häcken-tränaren Per Mathias Høgmo väljer den här kvällen att göra en förändring i sin elva i jämförelse med lördagens match, då Filip Trpcevski gör sin första start i år och ersätter Oscar Uddenäs på planen.

Samtidigt är skyttekungen Benie Traore varken med i Häckens elva eller på lagets bänk, trots att han var uttagen i matchtruppen. Traore missade även AIK-matchen med anledning av dödsfall i familjen.

"Benie Traore saknas i kvällens matchtrupp av personliga skäl, efter att ha varit hemma i Elfenbenskusten den senaste veckan på grund av dödsfall i familjen. Han kom tillbaka till Göteborg först i går kväll och är inte redo för spel i dag", skriver Häcken på Twitter.

Sportchefen Martin Ericsson förklarar:

- Det är väl hela situationen givetvis med förlusten i familjen och allt som varit. Han har varit borta ett antal dagar nu och kom sent, så det är i samråd med honom att det var bäst i dag, säger Ericsson till Fotbollskanalen.

Under senaste tiden har Traore även kopplats ihop med en flytt till klubbar som Celtic, Rangers och Sheffield United, och enligt Aftonbladet är Häcken nu överens med Sheffield United om en övergångssumma på 53 miljoner kronor.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Sandberg, Hovland, Lund - Rygaard, Gustafson, Gustafson - Sadiq, Trpcevski, Sana.

The New Saints: Roberts - Marriott, Pask, Astles, Davies - Williams, Smith, Williams, Redmond, Daniels - Macmanus.