JUST NU: Så startar Häcken i CL-kvalet

BK Häcken har en 3-1-ledning att gå på inför returmötet med The New Saints i kvalet till Champions League. Hisingslaget tar sig därmed vidare till andra kvalomgången vid en uddamålsförlust som sämst när båda lagen drabbar samman i Wales under tisdagskvällen.

Jämfört med första matchen på Bravida Arena får mittbacken Franklin Tebo chansen från start i stället för Simon Sandberg, som inleder på bänken.

Startelvor:

The New Saints: Roberts - Pask, Astles, Marriott, Davies - Smith, Routledge, Clark - Daniels, Brobbel, J. Williams.

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Tebo, Hovland, Lund - Rygaard, Samuel Gustafson, Simon Gustafson - Sadiq, Trpcevski, Sana.