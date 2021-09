JUST NU: Så startar Malmö FF och Zenit

Malmö FF bortaspelar under onsdagen mot ryska Zenit S:t Petersburg i den andra omgången i Champions League-gruppspelet. MFF föll i första omgången mot Juventus, medan Zenit åkte på stryk mot Chelsea.

I jämförelse med Juventus-mötet är det ett par förändringar i MFF:s elva den här kvällen. Johan Dahlin ersätter Ismael Diawara, medan Eric Larsson kommer in i stället för Søren Rieks, som inte kan komma till spel den här kvällen. För Zenits del inleder tidigare Liverpool-backen Dejan Lovren på bänken.

Startelvor:

Zenit S:t Petersburg: Kritsjuk - Barrios, Tjistjakov, Rakytskyj - Sutormin, Kuzjaev, Wendel, Santos - Malcom, Dziuba, Claudinho.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson - Berget, Innocent, Christiansen, Rakip - Birmancevic, Colak.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 18.00 och avspark 18.45. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.