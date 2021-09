JUST NU: Så startar MFF mot Juventus i Champions League

Malmö FF ställs under tisdagen mot Juventus hemma på Eleda Stadion i Champions League-gruppspelet. MFF saknar flera spelare - Oscar Lewicki, Niklas Moisander, Sergio Pena, Ola Toivonen och Jonas Knudsen - på grund av skador, medan Juventus kommer till spel utan italienske stjärnspelaren Federico Chiesa som är skadad.

I MFF spelar Ismael Diawara från start i mål, medan Veljko Birmancevic och Antonio Colak bildar anfallspar. Förstemålvakten Johan Dahlin, som varit skadad, sitter i sin tur på bänken. I Juventus inleder Dejan Kulusevski också på bänken.

Startelvor:

Malmö FF: Diawara - Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson - Berget, Innocent, Christiansen, Rakip, Rieks - Birmancevic, Colak.

Juventus: Szczesny - Danilo, de Ligt, Bonucci, Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot - Dybala, Morata.

MFF-Juventus har avspark klockan 21.00 under tisdagen. Matchen sänds på Telia och C More. Sändningsstart: 19.30.

Kommande säsong streamas samtliga matcher från Uefa Champions League exklusivt hos Telia och C More.