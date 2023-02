JUST NU: Så startar Real Madrid mot Liverpool

På tisdagskvällen tar Liverpool emot Real Madrid på Anfield i den första Champions League-åttondelsfinalen av två. Gästerna får då klara sig utan duon Ferland Mendy och Aurélien Tchouaméni.

Glädjande för "Los Blancos" är dock att Toni Kroos, som inte var med i den ursprungliga matchtruppen på grund av sjukdom, har tillfrisknat samt blixtinflugits till England och därmed är redo för spel. Tysken startar dock på bänken.

Inför mötet var Liverpool-stjärnan Darwin Nuñez ett frågetecken på grund av en axelskada, men forwarden finns från start. På mittfältet startar 18-årige Stefan Bajčetić och enligt statistiktjänsten Optajoe är han den yngste Liverpool-spelaren någonsin att starta en Champions League-match.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Bajčetić, Fabinho, Henderson - Salah, Nuñez, Gakpo.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba - Valverde, Camavinga, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

Liverpool-Real Madrid sänds streamat på cmore.se, med avspark 21.00. Studiostart 20.00.

18 - Stefan Bajcetic is the youngest player (18 years, 122 days) to start a @ChampionsLeague match for Liverpool. Talent.