JUST NU: Saul spräcker nollan - via Dortmund-ben

Saul Niguez gav hemmalaget ledningen efter dryga halvtimmens spel. Atletico-spelaren fick avsluta i straffområdet och via ett försvarsben i Dortmund gick bollen in bakom målvakten Roman Bürki och in i nät.

Lagens startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Gimenez, Hernandez, Felipe Luis - Correa, Thomas, Rodrigo, Saul - Kalinic, Griezmann.

Dortmund: Bürki - Pizczek, Akanji, Toprak, Hakimi - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Alcacer.