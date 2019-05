JUST NU: Liverpool forcerar för kvittering - Ter Stegen räddar flera gånger

När startelvorna presenterades stod det klart att både Philippe Coutinho och Luis Suarez startar mot sin förra klubb. I Liverpool inleder både Trent Alexander-Arnold och Roberto Firmino på bänken, där den senare har dragits med en muskelskada den senaste tiden.

Matchen öppnade i ett rasande tempo och böljade fram och tillbaka. Efter ett par minuter tog sig Sadio Mané fram på vänsterkanten, men anfallaren fick inte med sig bollen rent och ramlade framför Gerard Pique.

En stund senare tog sig Lionel Messi igenom Liverpoolförsvaret. När han vänt om i straffområdet försökte han ta bollen förbi Joel Matip, som fick bollen på armen. Barcelona ropade efter straff, men domaren Björn Kuipers vinkade bort de ropen.

Efter 25 minuter öppnade Luis Suarez målskyttet med sitt första mål i Champions League på över ett år. Jordi Alba skickade in bollen från vänsterkanten och anfallaren, som inte gjort mål sedan kvartsfinalen förra året mot Roma, stack in framför Liverpoolförsvaret och styrde in bollen bakom Alisson.

I andra halvlek skapade Liverpool en målchans direkt. Georginio Wijnaldum tog in bollen i straffområdet och släppte den tillbaka till James Milner. Engelsmannen testade ett vasst avslut, som Marc Andre Ter Stegen med näppe lyckades styra ut till hörna.

Även Mohamed Salah testade skott. Anfallaren vek in från högerkanten och sköt ett tungt skott som Ter Stegen kom ner snabbt på och styrde ut till hörna. När Salah en stund senare slog in bollen från höger hamnade den hos Milner igen, men mittfältarens skott hamnade rakt på Ter Stegen.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Suárez, Coutinho

Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Milner, Wijnaldum - Keita, Mane, Salah