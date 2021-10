JUST NU: United har vänt - Ronaldo gör 3-2

Atalanta hade rest till Manchester för att ta sig an Manchester United i Champions League på Old Trafford. Italienarna ledde inför onsdagens möte gruppen med fyra poäng på två matcher, medan United placerade sig på tredjeplats med tre poäng på lika många spelade.

När matchen sedan blåstes igång skulle Atalanta få den bästa starten på matchen. I den 15:e minuten hittade högerbacken Davide Zappacosta den kroatiske landslagsmannen Mario Pasalic framför mål, som enkelt kunde stöta in 1-0 till gästerna från nära håll. En kalldusch för United, som skapat mest under matchinledningen.

Kort därefter utökade Atalanta. Teun Koopmeiners hittade pannan på mittbacken Merih Demiral på en Atalanta-hörna - som fick en fin träff och nickade in 2-0 med halvtimmen spelad.

ANNONS

Marcus Rashford var nära på att reducera till 1-2 precis innan halvtid. Engelsmannen blev framspelad i fint läge, men avslutet gick precis utanför kryssribban. Ställningen förblev istället 2-0 in i halvtid.

Två minuter in i den andra halvleken spelade Bruno Fernandes fram Cristiano Ronaldo i ett friläge, men Atalanta-målvakten Juan Musso kom ut, gjorde sig stor och räddade. Rashford höll sig framme på returen, men hans avslut gick en bit strax utanför.

Men till slut skulle United få in en boll i mål. Bruno Fernandes hittade Rashford i djupled bakom Atalantas backlinje och Rashford gjorde inga misstag. Han lade upp bollen åt sin högerfot och placerade in bollen till 1-2 vid den bortre stolpen.

United fick momentum och pressade för en kvittering. De kom ytterst nära i den 57:e minuten när Scott McTominay styrde ett inlägg från högerkanten i den främre stolpen - men sedan studsade bollen ut istället för in.

ANNONS

Men United skulle även få in en kvittering - och det var en oväntad hjälte som klev fram och gjorde det. På inlägg från Bruno Fernandes dök lagkaptenen Harry Maguire upp vid den bortre stolpen och placerade in in 2-2-kvitteringen. United hade därmed hämtat upp ett tidigt tvåmålssunderläge och var tillbaka i matchen.

Och sedan dök han upp när hans lag behövde honom mest, som så många gånger förr - Cristiano Ronaldo. Luke Shaw måttade ett inlägg från vänsterkanten som portugisen nådde högst på inne i Atalantas straffområde och nickade in 3-2. Old Trafford bröt ut i extas. United hade vänt 0-2 till 3-2 och ledde för första gången i matchen.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, Rashford - Ronaldo.

Atalanta: Musso - De Roon, Demiral, Palomino - Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle - Pasalic - Ilicic, Muriel.

ANNONS

Avspark är 21:00 hos Telia och C More, sändningsstart är 20:45.