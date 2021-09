Juve-tränarens uppmaning till stjärnan: "Han verkar inte veta om sin potential"

Juventus behövde inte förta sig under Champions League-premiären i Malmö. I den 23:e minuten nickade Alex Sandro in ledningsmålet, innan Juve straffade Malmö FF dubbelt innan halvtidsvilan med två mål inom loppet av drygt en minut. Först genom Paulo Dybala på straff, sedan fastställde Alvaro Morata slutresultatet till 0-3 på tilläggstid i första halvlek.

Det var Juventus första nolla sedan den 2 mars i år.

- Det är alltid nödvändigt för att vinna, att inte släppa in mål. Den här säsongen har vi släppt in ett mål varje match - i paus bad jag därför laget om att hålla nollan. I kväll spelade vi en bra match, och att inte släppa in mål underlättar. Vi ska inte exaltera oss bara för den här vinsten, utan måste hålla balansen, säger Massimiliano Allegri.

ANNONS

Juve fick en rad spelare tillbaka efter 2-1-förlusten mot Napoli senast, däribland Dybala, som utsågs till matchens spelare, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur - som spelade fram till ledningsmålet. Allegri prisar sitt mittfält efteråt.

- Vi var stabila även innan vi fick tillbaka alla våra spelare. Locatelli (Manuel) har vi sedan en månad tillbaka med oss och han gjorde en bra match, samma med Bentancur i kväll. Rabiot (Adrien) verkar inte veta om sin potential, så vi behöver lära känna varandra i laget. Spelare är lika bra, oavsett om de vinner eller förlorar, säger Allegri om den franske landslagsmannen Rabiot.

Efter bara en poäng på de tre inledande Serie A-matcherna är målvakten Wojciech Szczesny bland de som kritiserats hårdats bland spelarna. "Max" Allegri får frågan om detta var början på hans nya Juve:

ANNONS

- Detta är vårt nya Juventus, vi har gjort ett bra jobb. Negativa händelser hände på vägen i säsongsinledningen och vi kunde säkert hanterat dessa på ett bättre sätt. I kväll gjorde Szczesny en fin match och gjorde en bra räddning i slutet av matchen. Det råder ingen tvekan om hans klass, säger Allegri.

Juventus nästa match i Serie A är hemma mot Milan på söndag.

Denna säsong streamas samtliga matcher från Uefa Champions League exklusivt hos Telia och C More.