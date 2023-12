Kaos i Barça: Deco uppges skällt ut de Jong - Xavi hänger löst

Barcelona är på väg in i en kris, om den inte redan är här.

Efter 3-2-förlusten mot Royal Antwerpen i Champions League har laget kritiserats hårt och tränaren Xavi medgav att han är orolig. Samtidigt menade stjärnan Ferran Torres att bruset som omgärdar klubben är till för att "försöka förgöra" dem.

Det verkar råda allt annat än harmoni i den katalanska jätten och det ska även finnas interna sprickor. Mittfältaren Frenkie de Jong missade mötet med Royal Antwerpen på grund av sjukdom. Enligt RAC1, som Sport hänvisar till, misstrodde sportchefen Deco spelaren och precis före laget skulle lyfta mot Belgien ska han ha ringt nederländaren, anklagat honom för att ha fejkat sjukdom och läxat upp honom efter noter.

Samtidigt uppger AS att tränare Xavis position "försvagats" och att han inte har förtroende av samtliga i den sportsliga ledningen, som består av Joan Laporta, Deco, Rafael Yuste, Joan Soler, Enric Masip and Bojan Krkic. AS beskriver även lördagsmötet med Valencia som en ödesmatch för Xavi.

Utåt har klubbpresident Laporta och sportchef Deco gång på annan förklarat att Xavi har fullt förtroende.

