Kaosartade scener inför CL-finalen - avsparkstiden skjuts upp

Det råder kaosartade scener inför kvällens Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid. Stora köer har bildats utanför arenan Stade de France i Paris utkanter och framför allt Liverpool-supportrar har svårt att komma in på arenan i tid till avspark.

Franska RMC Sport uppger att Liverpool-supportrar har försökt storma in på arenan inför avspark. Enligt RMC befinner sig ungefär 70 000 Liverpool-supportrar i Paris utan att ha biljett till finalen.

- Det är hög säkerhet, vilket man kan förstå. Det har inneburit att en del desperata Liverpool-supportrar försökt ta sig in ändå. Det är möjligt att de haft biljetter, men det tar lång tid och är stökigt. Många Liverpool-supportrar har inte kommit in och det är frustrerat, säger C Mores reporter på plats Olof Lundh.

ANNONS

Avsparken har skjutits upp från den ursprungliga tiden 21.00 till 21.15, bekräftar de berörda klubbarna och arrangören Uefa.

- Det är en hel del biljettinnehavare utanför som inte hinner in till klockan 21. Det beror på omfattande säkerhetsåtgärder runt den här matchen i Paris. Dessutom var Liverpool sen i sin ankomst i spelarbussen, säger C Mores kommentator Lasse Granqvist.

Texten uppdateras.