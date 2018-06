34 000 euro - drygt 340 000 kronor. Så mycket får Besiktas betala i böter efter att en katt sprungit in på planen i Champions League-åttondelsfinalen mot Bayern München i mars.

Bayern vann matchen med 3-1 och dubbelmötet med totalt 8-1.

Who was your #BJKFCB Man of the Match? 🤔