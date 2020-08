Kimmich: "Det största man kan uppnå med sina bröder"

Efter att Kingsley Coman avgjort finalen mot PSG i den andra halvleken är Bayern München Champions League-mästare för sjätte gången någonsin.

För Joshua Kimmich, som kom till klubben 2015 från Stuttgart, är det första gången han får lyfta Champions League-pokalen.

- Det är den största dagen i min karriär. Jag kan inte beskriva vad det betyder att stå här med en sådan här trupp. Att få vinna en titel så här med sina bröder, det är det största man kan uppnå, säger Kimmich efter finalen enligt Bayerns twitterkonto.

Robert Lewandowski, som vann skytteligan och gjorde mål i samtliga matcher i turneringen utom finalen, skriver på twitter:

"Sluta aldrig drömma. Ge aldrig upp när du misslyckas. Arbeta hårdare för att nå ditt mål".

