Klart: Manchester City får rätt - avstängningen från Champions League-spel hävs

I februari stängde Uefa av Manchester City från spel i Uefa:s turneringar, och därmed Champions League, under två säsonger, 2020/21 och 2021/22, efter förbundets utredande organ, CFCB, kommit fram till att man upprepade gånger brutit mot financial fair play genom att mer pengar än som varit tillåtet skjutits in i klubben mellan 2012 och 2016. City dömdes även till att betala böter på 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor.

Manchester City överklagade belsutet till idrottens skiljedomstol, Cas. Nu har Cas kommit med sitt beslut: man väljer att ändra Uefa:s dom, och City får därmed delta i Champions League även nästa säsong. I beslutet skriver Cas att CFCB inte lyckats komma med tillräckliga bevis plus att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefa:s tidsfrist.

Bötessumman minskar även till tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor. Anledningen till bötesbeloppet är att klubben inte samarbetade med Uefa, skriver Cas på sin hemsida.

Cas meddelar att man kommer att offentliggöra ytterligare underlag bakom beslutet inom de kommande dagarna.

"Manchester City och klubbens juridiska rådgivare har ännu inte gått igenom det fullständiga beslutet av Cas, men klubben välkomnar implikationerna från dagens beslut som en validering av klubbens position och den bevisning den kunde presentera. Klubben vill tacka jurymedlemmarna för deras flit och för den process de administrerat", skriver Manchester City i ett uttalande på sin hemsida.

Manchester City är redan kvalificerat till nästa säsongs Champions League-spel, då man kommer att sluta på andra plats i Premier League.

Manchester City är fortfarande kvar i säsongens Champions League. Man har ledningen med 2-1 från det första mötet med Real Madrid i åttondelsfinalen. Returmötet spelas 7 augusti på Etihad Stadium.

Hela Cas beslut går att läsa här (extern länk).