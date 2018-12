Klart: VAR används i säsongens CL-slutspel: "Tidigare än väntat"

Videogranskningssystemet VAR användes i sommarens VM i Ryssland och har blivit vanligare i de europeiska toppligorna. Systemet används bland annat i Italien och Spanien och under måndagen blev det klart att systemet introduceras i Champions League.

Tidigare har det stått klart att systemet ska användas i CL, men att det kommer att användas redan i turneringens åttondelsfinaler under årets säsong är en nyhet.

- Vi är redo att använda VAR tidigare än vad vi hade planerat. Vi är övertygade om att det kommer gynna de som tävlar eftersom att det kommer att erbjuda hjälp att ändra beslut som är felaktiga, säger Uefa-presidenten Aleksander Ceferin i ett uttalande.

VAR kommer inte bara införas i säsongens CL. På sin hemsida skriver Uefa att systemet kommer att användas i säsongens finaler i Europa League och Nations League. Dessutom kommer systemet att användas i nästa års U21-EM.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo