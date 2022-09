Kliv ombord på tränarkarusellen - kan Tuchel vinna CL igen?

Den europeiska tränarkarusellen kan dra igång

Roberto de Zerbi är klar för Brighton & Hove Albion där han ersätter Graham Potter som lämnat för Chelsea. Få tränare har varit så hajpade som De Zerbi under tiden i Sassuolo och vi var många som höjde på ögonbrynen när den offensivt lagde italienske tränaren lämnade för Sjachtar Donetsk.

Mycket har hänt sen dess men De Zerbis val att stanna kvar i Ukraina med sina spelare när kriget bröt ut har jag ofta tänkt på. Jag respekterar De Zerbi för att han stod sina spelare nära under en svår period. Just den typen av uttalanden och ageranden har varit typiska för De Zerbi.

När superligan diskuterades sa tränaren att han inte ville att hans Sassuolo skulle spela mot Milan. Jag var emot just det då jag tyckte att De Zerbi ville straffa Milanspelarna och tränaren Pioli för något de helt klart inte hade något att göra med. Det ska även nämnas att De Zerbis Sassuolo är ett lag som på många sätt representerar den moderna fotbollen. Lagets huvudägare är Mapei som under många år tryckt in enorma pengar för reklamen på tröjorna.

2021 fick Sassuolo fjärde mest betalt för sin tröjsponsor i hela Serie A efter Inter, Juventus och Fiorentina. Med det sagt så är det dags att fokusera på fotbollsplanen där De Zerbi alltid stått för en modern, underhållande och utvecklande fotboll. Sassuolo spelade med bollen på backen, 4-2-3-1 och ibland 3-4-3, frejdig offensiv fotboll med många unga italienska spelare som fick chansen. Tränaren vann aldrig någon titel med Sassuolo och bästa resultatet i ligan är en niondeplats. På pappret inte så imponerande och det är klart, i ett land som Italien kommer offensiva lag alltid att möta mer cyniska lag som taktiskt kontrar sig till vinst mot De Zerbis något naiva fotbollsfilosofi.

Nu när många förväntade sig att den före detta Sjachtartränaren skulle ta över ett italienskt storlag så knackade Brighton på dörren. De Zerbi har presskonferens idag och sen är det upp till bevis. Är han en ny italiensk stortränare, eller kommer Premier League bli för tufft för honom. Jag kommer följa honom med nöje och den italienska tränarskolan är i desperat behov av ett ungt namn som lyckas i världens mest följda liga.

På tal om Sassuolo och italienska tränare är det få som har koll på att Juventustränaren Massimilliano Allegri tog sig till Cagliari i Serie A via just Sassuolo. Allegri tog upp Sassuolo till Serie B och fick sen ett samtal från Cagliaripresidenten Cellino som tog tränaren till Sardinien. Allegris Cagliari var ett roligt lag som spelade 4-3-3 med väloljad speluppbyggnad och en anfallstrio som underhöll hela Italien.

Cagliari nosade på Europaspel och tränarens prestationer tog honom sen till Milan, resten är historia. Det är lätt att bli nostalgisk över Allegris Cagliari när man ser hans nuvarande Juventus, ett lag som saknar glädje och idéer och som i helgen förlorade mot nykomlingen Monza. Många tycker att Allegri ska få sparken, ordförande Arrivabene skojade med en supporter genom att fråga att supportern skulle betala nästa tränare om Allegri fick sparken.

Frågan är om det var skämt eller sanning. Juventus hade behövt betala en enorm summa till Allegri om de väljer att sparka honom nu och det är nog så att Juve inte har råd att fatta det beslutet. Allegri tjänar 70 miljoner kronor netto per år och har tre år kvar på kontraktet.

Innan skatt är det nästan 130 miljoner kronor per år, som Juventus ska betala Allegri samtidigt som de avlönar en ny tränare så pratar vi om summor över 500 miljoner kronor och det finns inte heller någon framgångsgaranti om Allegri lämnar. Det är lätt att konstatera att Juventus sitter i en knivig situation när resultaten uteblir, spelarna saknar glädje och Allegri skyller på skador. Chiesa är skadad, absolut, men Kulusevski såldes och fick inte ut någonting under Allegri. Om tränaren inte får ut det mesta av materialet är det också lätt att prata om skador. Juventus trupp är tillräckligt bra för att vinna Serie A och att inte bli utspelade av Monza, Fiorentina eller andra klubbar de har tappat poäng mot. Allegri behöver leverera efter uppehållet för annars finns det nog inga pengar i världen som kan göra att han får stanna kvar på sin position.

En annan tränare vars framtid diskuterats är Julian Nagelsmann i Bayern. Mästarna ligger redan fem poäng efter Union Berlin och har bara en vinst på de fem senaste matcherna i ligaspelet. Trots att Bayern vunnit sina två CL-matcher mot Inter och Barca rapporteras det om missnöje i spelartruppen och Tuchel nämns redan nu som en tänkbar ersättare.

Vi minns hur det gick när Tuchel knappa månaden efter att ha fått sparken från PSG gick till Chelsea och vann Champions League med Londonklubben. Tänk om Tuchel nu skulle ta över Bayern, det är nog inte helt omöjligt att historien upprepar sig, då Bayern av många ses som en av favoriterna till att vinna världens bästa klubblagsturnering. Kritiken mot Nagelsmann är tuff, men jag tror Bayern saknar Lewandowski mer än man vill erkänna.

De har hög intensitet, många tekniska spelare, men Lewandowski har snittat 30-40 mål per säsong de senaste säsongerna och så många mål gör nog varken Mané eller någon av de andra anfallarna. Att sprida ut målen funkar till viss del men jag tror inte Bayern bara hade haft en vinst på de fem senaste ligamatcherna med den polska anfallaren på planen.