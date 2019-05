Klopp lyrisk: "Grabbarna är ‘fucking’ mentala jättar - ge mig böter om du vill"

Liverpool är klart för final i Champions League efter en makalös match på Anfield där man slog tillbaka Barcelona med 4-0. Och efter matchen hade tränaren Jürgen Klopp svårt att tygla sina känslor.

Enligt journalisten Rob Harris, som jobbar på nyhetsbyrån AP, säger tränaren:

- Grabbarna är 'fucking' mentala jättar. Det är möjligt. Om du vill ge mig böter, ge mig böter. Jag är inte engelsman så jag har inga bättre ord för det.

Klopp enligt BBC:

- Hela matchen var bara för mycket. Det var överväldigande. Vi spelade mot ett av de bästa lagen i världen. Att vinna är svårt, men att vinna och hålla nollan. Jag förstår inte hur de lyckades med det. Det är otroligt.

- Jag såg när James Milner grät på planen efter matchen. Det betyder så mycket för oss alla och det är den bästa delen av fotbollen. Det finns viktigare saker i världen, men att skapa en känslomässig atmosfär gemensamt är så speciellt. Allt handlar om spelarna.

I finalen ställs Liverpool antingen mot Ajax eller Tottenham.

