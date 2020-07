Klopp om Citys dom: "En dålig dag för fotbollen"

I februari stängde Uefa av Manchester City från spel i Uefa:s turneringar, och därmed Champions League, under två säsonger, 2020/21 och 2021/22, efter förbundets utredande organ, CFCB, kommit fram till att man upprepade gånger brutit mot financial fair play (FFP) genom att mer pengar än som varit tillåtet skjutits in i klubben mellan 2012 och 2016. City dömdes även till att betala böter på 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor.

Manchester City överklagade belsutet till idrottens skiljedomstol, Cas. I går kom Cas med sitt beslut: man valde att ändra Uefa:s dom, och City får därmed delta i Champions League även nästa säsong. I beslutet skrev Cas att CFCB inte lyckats komma med tillräckliga bevis för att City brutit mot financial fair play, plus att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefa:s tidsfrist. Bötessumman minskar även till tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor. Anledningen till bötesbeloppet är att klubben inte samarbetade med Uefa, skriver Cas på sin hemsida.

Liverpools tränare Jürgen Klopp uttalar sig nu om domen, och trycker på att han tycker att financial fair play är något som fotbollen ska hålla fast vid.

- Jag tycker inte att det var en bra dag för fotbollen, för att vara ärlig. FFP är en bra idé. Det finns till för att skydda lagen och konkurrensen, så att ingen överspenderar och så att man ser till att pengarna som spenderas komer från rätt ställen, säger Kopp enligt Liverpool Echo.

Han fortsätter:

- Om de rikaste klubbarna och länderna kan göra vad de vill, då blir det svårt. Det skulle leda till en världsliga där det som spelar roll är vem som äger klubben snarare än vilken klubben är. Det är inte upp till mig att bedöma det här, och det gör jag inte. Jag hoppas bara att vi håller fast vid FFP, för det sätter gränser och jag tror att det är bra för fotbollen. Om ingen bryr sig längre så är det dåligt för konkurrensen.

- Jag är från Tyskland, där det bygger på klubben snarare än ägaren. Man måste få en licens varje år. FFP är en bra idé - men det är inte upp till mig att bedöma det (Citys dom). Jag tycker bara att vi borde hålla fast vid FFP-reglerna. Jag hoppas verkligen att de blir kvar.