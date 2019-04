Klopp saknar Coutinho: "Han är världsklass - jag älskade att arbeta med honom"

Philippe Coutinho lämnade Liverpool under uppmärksammade former under förra säsongen. Brassen ville flytta till Barcelona redan under sommaren, men fick inte för klubben.

När han återigen uttryckte sin önskan att lämna under vinterfönstret valde klubben honom att genomföra övergången till Barcelona. Nu ställs han mot sin gamla klubb i semifinalen av Champions League, men Jürgen Klopp har inte glömt mittfältaren än.

- Ja, vi saknar Coutinho, för att han är en spelare i världsklass och jag älskade att arbeta med honom. Men vi var tvungna att hantera att vara utan honom och det gick riktigt bra, säger Liverpooltränaren enligt Sky Sports.

- När jag först hörde att han ville gå till Barcelona trodde jag inte att det kunde bli bra (utan honom). Men vi klarade oss och det var bra för alla parter.

Liverpool går samtidigt som de spelar CL-semifinal en tuff kamp i jakten på ligatiteln, men Klopp menar att det hade varit ett misstag att tänka på ligamatchen mot Newcastle till helgen.

- Det hade varit ett stort misstag att spela mot Barcelona med 15 eller 20 procent av dina tankar mot Newcastle. Det funkar inte. Då hade du åkt på en rejäl smäll och vi vill inte göra det, säger Klopp.