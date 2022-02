Klopps oro - Jota utbytt skadad: "Kastade en skugga över matchen"

Inter pressade tillbaka Liverpool under långa stunder i Champions League-åttondelsfinalen på San Siro under onsdagskvällen. Men Premier League-tvåan höll emot och till slut ordnade Roberto Firmino samt Mohamed Salah en 2-0-seger för Liverpool på bortaplan.

Drömläge inför hemmareturen på Anfield, med andra ord. Men allt är inte frid och fröjd i Liverpool-lägret. Jürgen Klopp berättar nu att forwarden Diogo Jota blev utbytt skadad efter första halvlek.

- Att Diogo (Jota) tvingades gå av i halvtid kastade en skugga över matchen. Det var något med hans fotled. Vi får se över det senare och då vet vi mer, säger Liverpool-managern till Telia och C More efteråt.

Om matchen i stort säger Klopp följande:

- Det var hårt arbete. Det var också det vi absolut förväntade oss. Jag tycker att vi började väldigt bra, men vi avslutade inte alla situationer ordentligt. Inter fann en väg in i matchen, speciellt eftersom vi tappade bollen vid fel tillfällen och de kunde kontra på oss. De flesta situationerna kom till på kontringar. Det är alltid svårt att försvara sig emot, speciellt när du har en så bred formation som vi har. När vi har bollen vill vi använda hela planen och när du tappar bollen i fel områden behöver du väldigt snabba mittbackar och en bra målvakt.

Klopp var även full av lovord över sina spelare.

- Alla var briljanta i kväll. Du måste stanna i matchen, hålla det i gång, göra bytena du kan för att hjälpa laget och göra mål på fasta situationer, som vi gjorde.

Knappa kvarten in i andra halvlek gjorde Klopp ett trippelbyte när Luis Diaz, Jordan Henderson och Naby Keita kom in i spel. Det gav en lyckad effekt.

- Tyvärr träffar vi inte rätt varje gång, men i kväll gjorde vi det. Alla de här killarna har spelat väldigt många matcher i rad, så att få möjligheten att göra fem byten är väldigt viktigt. Det hjälper fotbollsmatchen i allmänhet. Vi bytte tidigt och efter 60 minuter hade vi fyra nya spelare på planen. All respekt till spelarna som kom in, för det var ingen enkel match att bytas in i, säger Klopp.

Returmatchen mellan Inter och Liverpool spelas på Anfield den 8 mars.