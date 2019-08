Kvalet avslutat - här är lottningsgrupperna i CL-lottningen

Ajax pallade för trycket och säkrade på onsdagskvällen en plats i Champions Leagues gruppspel. Ajax vann mot Apoel Nicosia med 2-0 på hemmaplan och tar sällskap in i gruppspelet av Club Brügge och Slavia Prag som även de säkrade en biljett. Sedan tidigare har även Olympiakos, Dinamo Zagreb och Röda Stjärnan avancerat vidare via kvalspel

Nu är kvalspelet avslutat och 32 lag har säkrat en plats inför torsdagens lottning.

Lagen har nu delats in i fyra olika lottningsgrupper. I grupp ett återfinns den regerande mästaren (Liverpool), Europa League-vinnaren (Chelsea) och mästarna i de sex högst rankade ligorna. I grupp två till fyra delas lagen in beroende på deras ranking baserat på Uefas koefficient.

Champions League-lottningen sker klockan 18.00 på torsdagen.

CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅



Pick the strongest team from each 👇 pic.twitter.com/D06AiDU5NA