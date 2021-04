Landslagssvenska kritisk till Super League: "Går emot hela grunden av sporten"

I början av veckan präglades fotbollsvärlden av nyheten om Super League, den liga som tolv utbrytarklubbar (Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal) skulle skapa i stället för att spela i Champions League.

När Super League annonserade det hela under natten mellan söndag och måndag gjorde man det också klart att damlagen i de tolv klubbarna också ingick i planerna, även om det inte var aktuellt att dra igång en superliga där just nu. Super League är nu lagt på is sedan merparten av de tolv klubbarna hoppat av projektet med anledning av protester från spelare, ledare och supportrar.

Ytterligare en som är kritisk till Super League är landslagssvenskan Hanna Glas, som till vardags spelar för tyska Bayern München.

- Jag visste inte om att det gällde att damlagen också. Allt känns som en stor soppa och jag själv gillar inte idén om en superliga. Det går emot allt som idrott egentligen handlar om. Man ska försöka vinna och förtjäna sin plats uppe i toppen, säger hon.

Blev du irriterad när du läste om det hela?

ANNONS - Ja, jag blev mest irriterad. Det känns bara som ett sätt att tjäna pengar. Det går emot hela grunden av sporten.

Super League-projektet har lagts på is, men är ännu inte helt avslutat enligt Real Madrid president Florentino Perez, som också är en av huvudfigurerna bakom projektet.

- Klubbarna som grundade Super League tror på projektet. Det är inte dött. Vi kommer fortsätta jobba, sa han i torsdags.

Under söndagen publiceras en längre text med Hanna Glas där hon ger sin syn på Bayern Münchens semifinal mot Chelsea i Champions League.