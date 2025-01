Lautaro Martinez historisk när Inter tog kliv mot åttondel

Inter hade skapat sig ett gott utgångsläge inför de två avslutande matcherna i Champions Leagues ligafas. Milano-klubben låg inför kvällen inom topp-8 som innebära en direktplats till åttondelsfinalerna.

För motståndet ikväll stod tjeckiska Sparta Prag som inför mötet låg på 29:e plats i tabellen.

Simone Inzaghis valde att mönstra en stark startelva inför matchen i den tjeckiska huvudstaden. Det var också bortalaget som tryckte plattan i mattan och tog en tidig ledning i ett regntungt Prag.

Lautaro Martinez mötte ett inlägg vid den bortre stolpen och på volley bombade in 1-0 till Inter via överliggaren på passning från Alessandro Bastoni.

Målet var argentinarens andra i CL den här säsongen och 14:e för Inter i karriären. Därmed tangerade Martinez brassen Adriano som klubbens bäste målskytt i Champions League genom tiderna.

Efter dryga timman skulle trodde Inter att man utökat ledningen. Detta efter ett samarbete mellan lagets ytterbackar. Federico Dimarco gjorde en central offensiv framstöt och fick fram bollen till Denzel Dumfries som kunde stöta in Inters andra mål får kvällen. Målet blev dock bortdömt via VAR efter en offside i uppspelsfasen.

Matchen i sin helhet saknade i övrigt riktigt heta målchanser och italienarna hade fortsatt en knapp ledning. Inter kunde dock via en stabil defensiv reda ut matchen och säkra en viktig seger i jakten på topp 8 och en direkt plats i åttondelsfinal.

Startelvor:

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sörensen; Wiesner, Sadilek, Karinen, Rynes; Laci; Olatunji, Birmancevic.

