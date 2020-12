Leipzig avgjorde kaosmatch med minuter kvar - sätter press på United och PSG

Matchen mellan İstanbul Başakşehir och RB Leipzig kom att avgöra mycket i grupp H, där också Paris Saint-Germain och Manchester United kämpar om anvancemang. Başakşehir hade inför matchen tre poäng, och Leipzig sex.

Tidigt i matchen fick svenske Emil Forsberg ett superläge att ge Leipzig ledningen, men mittfältaren avslutade tätt utanför till vänster. Leipzig fortsatte ligga på för ett ledningsmål efter det, och skapade chans på chans.

I den 26:e minuten skulle Leipzig ta ledningen. Marcel Sabitzer testade skott utanför straffområdet, och bollen styrdes rejält på både Yussuf Poulsen och mittbacken i Başakşehir och ställde målvakten. Ett förlösande mål för tyskarna.

ANNONS

Med tio minuter kvar av första halvlek fick Başakşehirs anfallare Demba Ba ett superläge att kvittera, men skottet räddades av Leipzigs målvakt Péter Gulácsi. Men precis innan paus skulle Leipzig utöka ledningen. Forsberg drev in till vänster i straffområdet och hittade lite turligt Nordi Mukiele på bortre - som la in 2-0.

Den första halvleken var däremot inte över där. I den tredje tilläggsminuten reducerade Başakşehir efter en hörna. Irfan Kahveci dunkade in reduceringen. Vilket gjorde att den första halvleken slutade 2-1.

I den andra halvleken skulle Forsberg få ytterligare ett läge att göra mål, men svensken missade mål från bara någon meter. Några minuter senare kvitterade Başakşehir, men målet dömdes bort för offside.

Bara minuter efter den bortdömda kvitteringen utökade Leipzig ledningen. Vänsterbacken Angeliño hittade fram med en fin boll till Dani Olmo, som bröt in från vänster och sköt 3-1 till Leipzig. Minuter senare gjorde däremot Kahveci sitt andra mål i matchen och reducerade 3-2.

ANNONS

Med sex minuter kvar av matchen fick Başakşehir frispark utanför straffområdet. Och vem om inte Kahveci klev fram igen. Mittfältaren drog in frisparken via ribban och in. Vilket betydde 3-3. Men det var inte slut där.

Med bara två minuter kvar avgjorde avbytaren Alexander Sørloth med ett fint långskott. Vilket var hans första mål i klubben, ett oerhört viktigt sådant. 4-3-vinsten betyder att Leipzig har nio poäng i gruppen - och sätter ordentlig press på Manchester United och Paris Saint-Germain som möts under onsdagen.

Startelvor:

Başakşehir: Günok - Rafael, Ponck, Škrtel, Bolingoli - Kahveci, Özcan, Türüç - Višća, Ba, Gulbrandsen

Leipzig: Gulásci - Mukiele, Upamecano, Konaté, Angeliño - Kampl, Sabitzer, Haidara - Olmo, Poulsen, Forsberg