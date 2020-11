Leipzig vände och vann mot PSG - Forsberg matchhjälte på straff

RB Leipzig fick under onsdagskvällen besök av Paris Saint-Germain i Champions League. Gästernas superstjärnor Neymar och Kylian Mbappé kom inte till start på grund av skador - då tog en annan stjärna chansen. Och inte vem som helst - nämligen Leipzigs Emil Forsberg.

Efter bara sex minuter bjöds PSG på 1-0. Leipzigs mittback Dayot Upamecano skulle spela hem bollen till målvakten, men Moise Kean bröt bollen och kunde assistera Angel Di Maria till 1-0 PSG.

Bara minuter senare fick Leipzig efter superläge att kvittera, men PSG-spelarna gjorde allt de kunde för att hålla bollen utanför målet - och det lyckades de med. Fortsatt 1-0. Ytterligare några minuter fick PSG straff efter Upamecanos hands. Straffen tog målskytten Di Maria hand om, men argentinaren fick inte göra sitt andra i matchen eftersom Peter Gulasci stod för en bra räddning.

Leipzig hade svårt att få ordning på försvarsspelet och PSG var nära att utöka ledningen flera gånger om. Både Di Maria och Kean hade mål bortdömda för offside innan paus. Men med några minuter till godo skulle Leipzig kvittera. Emil Forsberg kom runt på kanten och hittade in till Angelino som petade vidare till Christopher Nkunku som sköt in kvitteringen. Fransmannen som är fostrad i just PSG, nätade mot sin gamla klubb.

I den 56:e matchminuten fick Leipzig straff efter en VAR-granskning och fram klev svensken Forsberg och dunkade in ledningsmålet. Svenskens sjätte mål i Champions League. I den 69:e minuten fick Idrissa Gana Gueye sitt andra gula kort i matchen och visades därför ut.

PSG låg länge på för ett kvitteringsmål men istället var det Leipzig som var nära att sätta 3-1. På tilläggstid blev även PSG:s Presnel Kimpembe utvisad. Det blev inga fler mål och Emil Forsberg stor hjälte för sitt Leipzig.

I och med segern klättrar Leipzig till en andraplats och puttar ner PSG.

- Vi spelade hela matchen med våra hjärtan, vi gav allt på planen, säger Forsberg i Viaplays sändning efter matchen och fortsätter:

- Jag är alltid säker på att jag ska göra mål. Jag tror det är viktigt att ha det självförtroendet när man ska slå straff. Så jag var säker på att jag skulle göra mål, och som tur var gjorde jag det.

Startelvor:

Leipzig: Gulasci - Konaté, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Olmo, Forsberg

PSG: Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Marquinhos, Gueye - Di Maria, Kean, Sarabia