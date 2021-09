Lewandowskis dubbel gav Bayern seger - körde över Barcelona på Camp Nou

Ett stormöte ägde rum mellan Barcelona och Bayern München i Champions League-premiären.

För Barcelonas del kom nyförvärvet Luuk de Jong in direkt från start i Ronald Koemans startelva, medan Bayern München-tränaren Julian Nagelsmann valde att starta stortalangen Jamal Musiala på vänsterkanten då Serge Gnabry hade en skadekänning och inte var hundra procent.

När domaren blåste igång matchen var det mycket Bayern München. Tyskarna dominerade bollinnehavet och skapade flest chanser, men det dröjde till den 18 matchmintuen innan den första riktigt stora målchansen kom. I den 19:e minuten avlossade Leroy Sané ett avslut tätt utanför Barcelonas straffområdet som Marc-André ter Stegen behövde sträcka ut sin fulla längd för att hålla utanför mål.

Runt tio minuter senare var istället Musiala nära på att ge bortalaget ledningen. Men stortalangen brände ett gyllene läge i Barcelonas straffområde och ställningen förblev 0-0.

Sedan visade Thomas Müller var skåpet skulle stå. Efter 34 minuters spel kom Bayern-stjärnan till skottläge utanför Barcelonas straffområde och nöp till. Skottet styrdes sedan via en Barcelona-försvarare in i mål bakom ter Stegen till 1-0 Bayern. Målet innebar dessutom att Müller nu gjort mer mål mot Barcelona än någon annan spelare gjort i Champions Leagues historia - sju mål.

Tio minuter in i den andra halvleken utökade Bayern sin ledning. Musiala sköt ett hårt skott i stolpen från distans - och Robert Lewandowski mötte upp returen och petade in bollen i öppet mål. 2-0 till Bayern München var ett faktum.

Med fem minuter kvar att spela av ordinarie tid höll sig sedan Lewandowski framme för andra gången - och satte spiken i kistan. Gästernas målkung plockade återigen upp en retur på ett stolpskott, fast denna gång från Serge Gnabry, för att sedan vända bort en försvarare och dunka in 3-0 i nättaket med sitt andra mål i matchen.

3-0 blev sedermera slutresultatet, men det hade kunnat bli mycket mer med tanke på Bayern Münchens dominans. Tyskarna hade hela 15 målchanser kontra Barcelonas fem, och Barcelona lyckades inte mäkta med ett enda skott på mål.

Bayern leder nu grupp E efter att Dinamo Kiev och Benfica kryssat i gruppens andra match. Barcelona, i sin tur, ligger sist i gruppen efter den första omgången.

Barcelona: ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia - Sergi Roberto, F. de Jong, Busquets, Pedri, Alba - L. de Jong - Depay.

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Lewandowski.

