Liverpool hyllas efter finalsegern: "Helt otroligt"

Liverpool vann finalen i Champions League mot Tottenham med 2-0 och är mästare i turneringen 2019.

Då gratuleras laget och får hyllningar fotbollsvärlden över.

"Grattis grabbar", skriver den förre Liverpool-spelaren Ryan Babel på Twitter.

"Grattis", skriver Hedvig Lindahl.

- Vem bryr sig om de spelade bra eller dåligt? Det här laget är helt otroligt just nu och de måste vinna titlar. Så varför inte börja med en stor?, säger den förre Liverpool-spelare Michael Owen enligt BBC.

Den förre engelska landslagsmannen Rio Ferdinand:

- Det här laget kommer vara fruktat i Europa. Inget lag vill möta Liverpool på Anfield.

"Stor applåd till Tottenham och Pochettino som tagit laget hela vägen till CL finalen med det laget. Förstå hur många bättre lag det finns men ändå få laget att prestera med de skador som fanns. Ett stort grattis till Liverpool och Klopp som äntligen får vinna med sitt Liverpool", skriver AIK-anfallaren Henok Goitom på Twitter.

Liverpool-målvakten Loris Karius, som just nu är utlånad till Besiktas, på Twitter:

"Grattis Liverpool. Väldigt glad för alla i klubben och för supportrarna. Ni förtjänade detta."

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.