Liverpool tog ny seger – går upp i gruppledning efter seger mot Genk

Liverpool stod för en behaglig seger för två veckor sedan när laget slog Genk i Belgien i Champions League. På tisdagen var det dags för lagen att mötas i Liverpool och då gick hemmalaget segrade ur matchen efter att Alex Oxlade-Chamberlain avgjort i den andra halvleken.

Det var återigen de regerande mästarna som tog ledningen tidigt i matchen. Georginio Wijnaldum stod på rätt plats och tryckte in James Milner inlägg, som tagit på en försvarare, för 1-0 efter knappa kvarten.

Men redan innan halvtid var det kvitterat. På en hörna från vänster dök Mbwana Samatta upp vid främre ytan och tryckte distinkt in 1-1 intill första stolpen.

I inledningen av den andra halvleken återtog Liverpool ledningen. Alex Oxlade-Chamberlain, som gjorde sina första mål på ett och ett halvt år när han nätade två gånger mot Genk i första mötet mellan lagen, tog emot en boll från Mohamed Salah vid straffområdet. Där vände mittfältaren runt och tryckte in ett lågt skott intill den ena stolpen.

Bägge lagen låg på för att göra matchens fjärde mål och det var nära för bägge lagen flera gånger. Trots chanserna blev det inga ytterligare mål och Liverpool vann matchen med 2-1.

- Jag tyckte vi var bra i perioder. Killarna fortsätter komma ut och försöker att sätta tempot högt. Det kunde varit med bekvämt men de gjorde det svårt för oss. Jag är bara glad att vi fick med oss resultatet, säger James Milner enligt Uefas hemsida.

- Alla matcher är svåra i Champions League. Det är tråkigt att säga med sant! Vi måste avsluta jobbet nu. Vi är i en bra position.

Genk var som sagt inte ofarliga och bortalaget var nöjde med insatsen, men missnöjda med resultatet.

- Jag tror att alla är glada över vad vi visade på planen i dag och det är något som vi var tvungna att göra för klubben och fansen. I dag visade vi det riktiga Genk, säger försvararen Casper De Norre enligt Uefas hemsida.

Segern var Liverpools tredje raka seger i CL, något som också tar de upp i topp av Grupp E. Detta eftersom Napoli tappade poäng hemma mot RB Salzburg, efter att Erling Braut Håland återigen nätat i CL.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Milner - Wijnaldum, Fabinho, Keita - Salah, Origi, Oxlade-Chamberlain

Genk: Coucke - Cuesta, Dewaest, Lucumi - Mæhle, Hrosovsky, Berge, Heynen, De Norre - Ito, Samatta