Liverpool vann i Paris - trots stor PSG-dominans

Under onsdagskvällen väntade ett gigantmöte i Paris.

PSG tog emot Liverpool i den första av två åttondelsfinaler i Champions League. Senaste gången lagen drabbade samman var i Champions Leauge-gruppspelet hösten 2018. Då vann fransmännen med 2-1.

När startelvorna presenterades stod det klart att Arne Slot gjorde en förändring. Kostas Tsimikas utgick och Andy Robertson tog hans plats på vänsterbackpositionen. Cody Gakpo, som var ett frågetecken inför då han missade en träning i veckan, saknades helt.

PSG inledde i ett rasande tempo och hade tidigt ett par heta chanser. Bland annat hade Joao Neves ett jätteläge, men han brände.

"Det borde vara 1-0 till PSG. Neves missar aldrig sådana lägen", skrev journalisten James Pearce på X.

PSG fick in bollen i nät efter knappa 20. Chvitja Kvaratschelia vek in från höger och curlade in bollen med sin vänster. Men georgiern var offside och målet dömdes bort.

Fem minuter senare var det nära att bli en rejäl uppförsbacke för Liverpool. Ibrahima Konaté rev ner Bradley Barcola i straffområdet. Och VAR grep in för att eventuellt ge Konaté ett rött kort och PSG en straff.

- Jag blir förvånad om det där inte är rött kort, sa förre United-spelaren Rio Ferdinand i BBC.

Men något rött kort blev det inte. Mittbacken klarade sig.

Fransmännen fortsatte att dominera och efter en halvtimme fick man en hel drös lägen framför Liverpool-målet. Men Merseyside-gänget försvarade heroiskt och målet uteblev.

- PSG har varit så bra. Det är overkligt, sa ex-spelaren Paul Merson i Sky Sports sändning.

Trots PSG:s chanskavalkad var ställningen 0-0 i paus. Och PSG:s sportslige rådgivare Luís Campos, var rasande i spelartunneln över Kontaé-situationen, enligt Get French Football News.

Enligt Football Italia jagades domare Davide Massa av PSG-representanter i tunneln, samtidigt som följande ord skanderades av Campos:

- Det är ett rött kort eller straff, skanderade han flera gånger.

Den andra halvleken var snarlik den första. PSG fortsatte att dominera och de heta chanserna avlöste varandra. Men man fick inte hål på Merseyside-gänget.

Men trots PSG:s dominans var det Liverpool som skulle dra det längsta strået. Med tre minuter kvar av matchen skickade Harvey Ellliott, som precis hade ersatt Mohamed Salah, in Merseyside-gängets ledningsmål med vänsterfoten.

- Otroligt. Det där var Harvey Elliotts första touch, sa ex-strikern Ally McCoist i BBC.

- Sanslöst! PSG kommer vilja sluta spela fotboll efter detta. Jag har aldrig sett något liknande, och då har jag sett många märkliga resultat. Detta är sanslöst, sa Paul Merson i Sky Sports.

När slutvisslan ljöd stod det, till mångas förvåning, 0-1 på resultattavlan. Trots att PSG hade 28 skott - jämfört med Liverpools två. Merseyside-klubben har således satt sig i en bra position inför returen som spelas på tisdag nästa vecka i Liverpool.

Startelvor:

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé - Kvaratschelia.

Liverpool: Alisson - Alexander Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Díaz - Jota.