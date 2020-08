Lyons fina gest - hedrade Kadeweres bror

Lyon ställdes på lördagskvällen mot Manchester City i Champions League-kvartsfinal i Portugal. Inför matchen värmde då samtliga spelare i det franska laget upp med tröjor med texten: "Vila i himlen, Prince Kadewere".

Lyon gav, via sitt Twitter-konto, besked om att anledningen till det är att tidigare Djurgården-anfallaren Tinotenda Kadeweres bror Prince Kadewere nyligen avlidit.

"Alla våra tankar är med Tino och hans familj", skriver Lyon på Twitter.

Kadewere, 24, tillhörde mellan 2015 och 2018 Djurgården. Därefter lämnade anfallaren för spel i Le Havre och tidigare i år skrev han på för Lyon. Kadewere kom dock inte till spel i kvällens CL-kvartsfinal.

Paying tribute to Prince Kadewere, who sadly passed away recently. All our thoughts are with Tino and his family. 🙏 pic.twitter.com/RT9saKXMZI