Malmö FF utslaget ur Champions League-kvalet - efter nytt kryss

Malmö FF hade 1-1 att gå på mot ungerska Vidi FC inför bortareturen i den tredje omgången av Champions Leagues kvalspel. Men på den minst sagt svårspelade mattan på Pancho Arena lämnade gästerna planen mållöst.

I den andra halvleken vaskade skapade man ett par chanser som kunde resulterat i mål, först genom Eric Larsson som fick till ett avslut från snäv vinkel i straffområdet – och därefter genom Markus Rosenberg på frispark. Just Rosenberg fick sedan lagets absolut bästa chans då han på övertid nådde högst i straffområdet. Målvakten Adam Kovacsik klarade dock.

Närmast ett mål var dock hemmalaget lite tidigare under halvleken. Loïc Nego frispelades och fri med Johan Dahlin revs fransmannen ner. Domaren pekade på straffpunkten och fram för att förvalta den klev anfallsveteranen Danko Lazovic. Dahlin gick dock rätt och höll nollan intakt.

Matchen slutade 0-0 vilket innebär att MFF nu får försöka kvala in till Europa League i stället då Vidi avancerar vidare på fler gjorda bortamål. Laget kliver nu in i turneringens sista kvalomgång innan gruppspelet (play off) där man ställs mot antingen danska Midtjylland eller walesiska The New Saints. Midtjylland vann den första matchen med 2-0 på bortaplan och har ett rejält grepp i det dubbelmötet.

Vid seger i den sista kvalrundan till Europa League säkrar Malmö FF minst 44 miljoner kronor. Ett avancemang till Champions League-play off hade dock inneburit minst Europa League-gruppspel och Uefa-pengar på minst 83 miljoner kronor. Så här långt har Malmö spelat in 17 miljoner kronor.

Startelvor:

Vidi FC: Kovacsik - Fiola, Juhasz, Vinicius, Stopira - Nego, Hadzic, Nikolov - Kovacs, Lazovic, Scepovic.

Malmö FF: Dahlin - Brorsson, Nielsen, Lewicki - Larsson, Bachirou, Christiansen, Innocent, Rieks - Rosenberg, Strandberg