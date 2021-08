Malmö FF:s CL-schema fastställt - inleder hemma mot Juventus

Regerande svenska mästaren Malmö FF lottades in i grupp H tillsammans med Chelsea, Juventus och Zenit St. Petersburg när Champions League-gruppspelet lottades under torsdagen.

Nu står det klart att MFF inleder gruppspelet hemma mot Juventus och - möjligen - Dejan Kulusevski den 14 september. MFF avslutar sedan gruppspelet med att möta samma motstånd på bortaplan den 8 december.

Alla Malmö FF:s gruppspelsmatcher i Champions League:

14 september: MFF-Juventus (21:00)

29 september: Zenit-MFF (18:45)

20 oktober: Chelsea-MFF (21:00)

2 november: MFF-Chelsea (18:45)

23 november: MFF-Zenit (21:00)

8 december: Juventus-MFF (18:45)

