Manchester United bekräftar - Maguire missar CL-premiären

Manchester United ställs på onsdag mot Bayern München borta i den första gruppspelsomgången i Champions League. Inför matchen saknar United flera spelare, som Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Mason Mount, Sofyan Amrabat, Antony och Jadon Sancho - och under tisdagen bekräftar klubben ytterligare ett bakslag.

United meddelar att mittbacken Harry Maguire inte reser med övriga i klubben till Tyskland, då han har dragit på sig en skada och därmed inte kan komma till spel.

Maguire är den här säsongen noterad för en match med United. I helgen blev han kvar på bänken i förlusten mot Brighton & Hove Albion i Premier League.

Manchester Uniteds trupp:

Målvakter: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana, Radek Vitek.

Försvarare: Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Diogo Dalot, Jonny Evans.

Mittfältare: Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Dan Gore, Hannibal.

Anfallare: Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Omari Forson.

Samtliga matcher i Champions League sänds på TV4 Play.

🚨 The boss has named a 21-man squad for our first #UCL trip of the campaign.#MUFC