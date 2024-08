Mardröm för Mourinho - åkte ut i CL-kvalet

José Mourinho tog tidigare i sommar över som ny tränare i Fenerbahce, som förra säsongen slutade på andra plats i Süper Lig. Ett mål för portugisen har säkerligen varit att ta in Fenerbahce i Champions League, men så blir det i varje fall inte till den här säsongen.

Under söndagen tog Fenerbahce hemmamötet med Lille till förlängning - efter 1-0 under ordinarie tid. Under förlängningen var däremot den franska klubben starkast efter ett mål av Jonathan David på straff i 118:e minuten till slutresultatet 1-1, och därmed blev det uttåg för Mourinhos lag. Fenerbahce föll med 2-3 över två möten.

För Lille kom i sin tur svensken Gabriel Gudmundsson till spel i 105 minuter i matchen, och den franska klubben ställs nu mot tjeckiska Slavia Prag i play off-rundan om en plats i Champions Leagues ligaspel.

Fenerbahce är i sin tur nu klart för Europa League.