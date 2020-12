Mbappé efter skandalscenerna: "Webo, vi är med dig"

Paris Saint-Germain ställdes under tisdagen mot Basaksehir i Champions League-gruppspelet, men matchen spelades inte klart efter skandalscener på Parc des Princes. Basaksehirs assisterande tränare Pierre Webo anklagade nämligen, i den 14:e minuten, fjärdedomaren Sebastian Colţescu för att ha uttryckt sig rasistiskt, vilket ledde till att båda lagens spelare valde att lämna planen i protest.

Uefa ville först återuppta matchen, men sedan kom ett nytt besked om att matchen i stället återupptas på onsdag kväll med ett nytt domarteam. En anledning är att det turkiska lagets spelare inte ville återuppta matchen under tisdagskvällen.

Nu går PSG-stjärnan Kylian Mbappé ut på Twitter och stöttar Webo.

"Nej till rasism. M. Webo, vi är med dig", skriver han på Twitter.

Mbappé var även, precis som Neymar, framme och diskuterade ämnet med domarteamet när matchen först stoppades i första halvlek.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽